O FC Porto inicia no sábado a defesa do título na receção ao Desportivo das Chaves, numa primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol que arranca um dia antes, no Estádio da Luz, com o Benfica-Vitória Guimarães.

Os ‘dragões’ defrontam os flavienses motivados pela conquista da Supertaça, com um triunfo sobre o Desportivo das Aves, por 3-1, mas com vários problemas físicos e um, aparentemente, disciplinar. O maliano Moussa Marega falhou o encontro em Aveiro e deverá ser baixa na primeira ronda do campeonato, devido a alegadamente estar a exigir uma transferência para o West Ham. Tiquinho Soares e Brahimi lesionaram-se frente ao Aves e também devem falhar o duelo com o Desportivo de Chaves, assim como Danilo, o reforço Mbemba e Diogo Costa, todos devido a problemas físicos. Sexto classificado da última edição da I Liga, a segunda melhor de sempre do clube, o Desportivo de Chaves aparece esta temporada comandado por Daniel Ramos (ex-Marítimo) e com nove caras novas. Esta época, os transmontanos já alcançaram o apuramento inédito para a fase de grupos da Taça da Liga, após vencerem o Arouca, do segundo escalão, nas grandes penalidades. Na sexta-feira, na Luz, o Benfica vai tentar iniciar a I Liga com uma vitória sobre o Vitória de Guimarães, numa altura em que Jonas, o melhor marcador da última época, poderá estar de saída da Luz. A formação de Rui Vitória recebe os vimaranenses, agora treinados por Luís Castro, depois de ter arrancado na terça-feira a nova temporada com um triunfo por 1-0 sobre o Fenerbahçe, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da ‘Champions’, competição em que os ‘encarnados’ lutam por um lugar na fase de grupos, que pode valer 40 milhões de euros aos ‘cofres’ do clube. Por seu lado, o Vitória de Guimarães, que tenta esta época recuperar o estatuto de candidato às competições europeias, vem de uma dececionante derrota caseira com o Tondela (2-0), que deixou os minhotos fora da Taça da Liga. O Sporting é o último dos grandes a entrar em campo, no domingo (18:30), e no terreno do Moreirense, equipa que, em 2017/18, só confirmou a manutenção na última jornada. O duelo em Moreia de Cónegos vai marcar o regresso de José Peseiro ao comando dos ‘leões’ em jogos oficiais e, pela primeira vez desde 2007/08, o Sporting não vai ter Rui Patrício na baliza, já que o guarda-redes rumou até ao Wolverhampton, de Inglaterra. No mesmo dia, o Sporting de Braga, que vai novamente tentar meter-se na luta entre os ‘grandes’, recebe o Nacional da Madeira (20:30), que está regresso à I Liga. Destaque ainda para o duelo, também no domingo, entre Madeira e Açores, com o jogo entre Marítimo e Santa Clara (16:00), com os açorianos a voltarem a disputar a I Liga após 15 anos de ausência. A primeira jornada termina na segunda-feira, no Algarve, com o jogo entre Portimonense e Boavista (20:15).