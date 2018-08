O FC Porto inicia hoje a defesa do título de campeão da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Desportivo de Chaves, com seis nomes em dúvida devido a uma lesão e à incógnita sobre a utilização de Marega.

Um dia depois de o Benfica ter arrancado com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães (3-2), Sérgio Conceição tem em dúvida o argelino Yacine Brahimi, que na sexta-feira evoluiu para treino integrado, ainda que condicionado, mas também José Sá, Danilo Pereira, o ‘reforço’ Mbemba, Soares e Diogo Costa, todos em fases distintas de tratamento, encurtando as opções do técnico.

Por outro lado, há a dúvida sobre a integração no plantel do avançado maliano Moussa Marega, que não foi utilizado na Supertaça, ganha ao Desportivo das Aves (3-1), e que segundo a imprensa portuguesa tentava ‘forçar’ uma saída para o futebol inglês, cujo mercado encerrou na quinta-feira.

Por seu lado, o Desportivo de Chaves, sétimo classificado em 2017/18, apresenta no Estádio do Dragão várias caras novas, com o treinador Daniel Ramos a substituir Luís Castro e vários ‘reforços’ no plantel.

Contra os flavienses joga a história, uma vez que só derrotaram os ‘dragões’ por uma vez em 34 jogos em todas as competições, em 1988/89, em Chaves, num triunfo por 2-0.

A este soma-se um empate a zero, em 2016/17, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, que a equipa transmontana resolveu nos penáltis (3-2), sendo que desde então o Chaves conta por derrotas os quatro encontros com o campeão nacional.

De resto, e a jogar em casa, os ‘azuis e brancos’ ganharam sempre, pelo que quererão dar continuidade à estatística e começar da melhor forma a defesa do título, já depois de terem conquistado a Supertaça Cândido de Oliveira.

O primeiro jogo de hoje coloca frente a frente duas equipas que terminaram ‘aflitas’ a temporada transata, com o Vitória de Setúbal a receber o Desportivo das Aves pelas 16:30.

Agora com Lito Vidigal ao comando, a equipa do Sado quer somar os três pontos frente aos avenses, vencedores da Taça de Portugal em 2017/18 e a viver um dos melhores períodos da sua história.

Pelas 19:00, o Tondela recebe o Belenenses, num duelo entre duas equipas que procuram somar pontos para uma época tranquila, longe dos lugares de despromoção.

1.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 ago:

Benfica — Vitória de Guimarães, 3-2.

- Sábado, 11 ago:

Vitória de Setúbal — Desportivo das Aves, 16:30.

Tondela — Belenenses, 19:00.

FC Porto — Desportivo de Chaves, 21:00.

- Domingo, 12 ago:

Marítimo — Santa Clara, 16:00.

Feirense — Rio Ave, 16:00.

Moreirense — Sporting, 18:30.

Sporting de Braga — Nacional, 20:30.

- Segunda-feira, 13 ago:

Portimonense — Boavista, 20:15.