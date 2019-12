“Tem alguns pormenores diferentes com e sem bola. Tem o cunho deste treinador, que tem sido feliz e ainda não perdeu. Mas analisámos bem o adversário e as diferenças que possa ter”, disse o técnico português.

Sérgio Conceição admitiu que neste percurso da Liga Europa, em que o FC Porto soma sete pontos em quatro jogos, a “equipa poderia ter feito melhor em alguns jogos”, mas ressalvou a qualidade dos conjuntos nesta competição.

“Vemos equipas com grande qualidade nesta Liga Europa, e é fantástico representar o FC Porto na prova. Claro que queríamos estar na ‘Champions’, não foi possível, mas queremos agora seguir em frente, porque o FC Porto tem sempre de estar nas provas europeias”, disse o treinador.

A ideia foi partilhada pelo defesa-central Pepe, que, antecipando um jogo diferente do da primeira volta, na Holanda, que o FC Porto perdeu por 2-0, considerou que a sua equipa “tem a responsabilidade de ser favorita”.

“O FC Porto, pela sua história e pelo que já fez nas competições europeias, faz com que tenhamos a responsabilidade de ser favoritos. Está nas nossas mãos, temos de ter paixão, mas também tranquilidade e humildade”, disse o experiente central.

Pepe considerou que o desaire da equipa na Holanda “foi cruel”, mas assumiu que a equipa “trabalhou para fazer melhor” nesta partida.

“Não merecíamos ter perdido na Holanda, mas o futebol é cruel, e quem não faz sofre. Foi um pouco isso que aconteceu nesse jogo”, vincou o jogador.

Confrontado com a possibilidade de o FC Porto se juntar a Sporting de Braga, Sporting e Benfica, nos 16 avos de final da Liga Europa, e aumentar as probabilidades de uma equipa portuguesa vencer a competição, Pepe admitiu que esse é um objetivo dos ‘dragões’.

“Espero que seja o FC Porto. É para isso que trabalhamos, para estar na final, sabendo que há um trajeto a percorrer. Será muito difícil, mas esta nas nossas mãos”, analisou.

O FC Porto recebe na quinta-feira os holandeses do Feyenoord, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem do alemão Denis Aytekin, na derradeira jornada do grupo G da Liga Europa de futebol.