Perante a única equipa do grupo que ainda não tinha vencido, os ‘azuis e brancos’ voltaram a perder pontos, depois do empate a 35 bolas no Dragão Caixa, na primeira volta, e chegaram ao intervalo a perder por 19-16, acabando o jogo derrotados por uma diferença de quatro golos.

A quatro jogos do fim da fase de grupos, a equipa de Magnus Andersson é quarta, com 12 pontos, falhando a subida ao segundo lugar, do Vezsprém, que tem 12, e abrindo espaço à ultrapassagem do Vardar, que tem nove e só joga no domingo.

Os próximos jogos dos ‘dragões’ na prova são em fevereiro de 2020, na receção ao Vezsprém, a visita ao Kielce e novo jogo em casa, com o Vardar, encerrando em casa do Meshkov Brest, no dia 29.