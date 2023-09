O vice-campeão nacional integra o grupo de três equipas no topo da classificação, em conjunto com Boavista e Sporting, que defrontam, respetivamente, o Moreirense — também de regresso ao escalão principal –, no domingo, e o Desportivo de Chaves, na segunda-feira, na partida de encerramento da ronda.

O FC Porto, que empatou 1-1 na receção ao Arouca na jornada anterior, procura voltar aos triunfos, após a pausa no campeonato para a realização dos jogos das seleções, num encontro em que o treinador Sérgio Conceição voltará a sentar-se no banco de suplentes, após 23 dias de suspensão.

O Benfica, quarto classificado, com menos um ponto do que o trio de comandantes, desloca-se no sábado ao reduto do Vizela, enquanto o Sporting de Braga, que ocupa a sétima posição, defronta no mesmo dia o Farense, a outra equipa que promovida esta época à I Liga.

Programa da quinta jornada:

– Sexta-feira, 15 set:

Estrela da Amadora – FC Porto, 19:15

– Sábado, 16 set:

Rio Ave – FC Famalicão, 15:30

Farense — Sporting de Braga, 18:00

Vizela – Benfica, 20:30

– Domingo, 17 set:

Arouca – Casa Pia, 15:30

Gil Vicente – Estoril Praia, 15:30

Vitória de Guimarães – Portimonense, 18:00

Sporting – Moreirense, 20:30

– Segunda-feira, 18 set:

Boavista — Desportivo de Chaves, 20:15