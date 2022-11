Os ‘dragões’, que iniciaram a sua prestação na prova ‘rainha’ do futebol português na ronda anterior, ao golearem em casa do Anadia, da Liga 3 (terceiro escalão), por 6-0, são claramente favoritos, frente a um Mafra que ocupa presentemente o 11.º lugar da II Liga.

A equipa do segundo escalão ultrapassou na segunda eliminatória o União de Santarém, do Campeonato de Portugal (quarta divisão), e na terceira o Marítimo, da I Liga, em jogo decidido no desempate por grandes penalidades. No campeonato, está igualmente em recuperação, tendo vencido os dois últimos compromissos.

O duelo entre ‘dragões’ e mafrenses está agendado para as 20:45.

Também hoje, mas às 18:45, destaque para o embate em Barcelos entre Gil Vicente e Arouca, equipas da I Liga.

Numa ronda que já não conta com o Sporting, surpreendido na terceira ronda pelo Varzim, da Liga 3, o Benfica, recordista de conquistas da Taça de Portugal (26) tem na quarta-feira nova visita à Amoreira para defrontar o Estoril Praia, após o 5-1 ‘imposto’ durante o fim de semana, mas em duelo da I Liga.

A quarta eliminatória fica concluída na quinta-feira, com o Sporting de Braga, da I Liga, a receber o Moreirense, emblema vizinho que lidera a II Liga.

Além dos 10 primodivisionários, estão ainda em prova oito emblemas da II Liga, seis da Liga 3 e oito do Campeonato de Portugal, sendo que, na quinta eliminatória (oitavos de final), ainda estarão em competição pelo menos cinco equipas dos dois escalões mais baixos dos campeonatos nacionais, devido aos confrontos diretos.

Programa da quarta eliminatória:

– Terça-feira, 08 nov:

Vilaverdense (L3) – Oliveira do Hospital (L3), 14:00

Gil Vicente (I) – Arouca (I), 18:45

Varzim (L3) – São João de Ver (L3), 19:00

Mafra (II) – FC Porto (I), 20:45

– Quarta-feira, 09 nov:

Académico de Viseu (II) – Camacha (CP), 11:00

Rabo de Peixe (CP) – Sanjoanense (L3), 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Pêro Pinheiro (CP) – Vitória de Setúbal (L3), 14:30

Nacional (II) – Tondela (II), 15:00

Famalicão (I) – Dumiense (CP), 15:00

Leixões (II) – Farense (II), 15:00

Beira-Mar (CP) – Pevidém (CP), 16:00

Casa Pia (I) – Valadares Gaia (CP), 17:45

Vitória de Guimarães (I) – Vizela (I), 18:45

Estoril Praia (I) – Benfica (I), 20:45

– Quinta-feira, 10 nov:

BSAD (II) – Machico (CP), 11:00

Sporting de Braga (I) – Moreirense (II), 19:45