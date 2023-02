Após a vitória dos ‘encarnados’ em Vizela (2-0), no sábado, os ‘dragões’ ficam ‘obrigados’ a vencer para se recolocarem a cinco pontos da liderança, recebendo um 14.º classificado do campeonato que pontua há três rondas seguidas.

Os ‘azuis e brancos’ vêm de uma derrota europeia, às mãos do Inter Milão (1-0) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e viram o rival solidificar a liderança, precisando de vencer para manter vivas as aspirações de voltar a chegar ao título nacional.

Um triunfo dos portistas permite ainda pressionar o Sporting de Braga, que é terceiro com menos dois pontos e só joga na segunda-feira.

Hoje, o dia arranca com a receção do Rio Ave ao Desportivo de Chaves, pelas 15:30, com os primeiros a poderem ultrapassar os segundos, em caso de vitória, dado que as equipas estão no meio da tabela e separadas por dois pontos.

Pelas 18:00, o Paços de Ferreira, 18.º e último do campeonato, em plena recuperação (duas vitórias nos últimos três encontros), recebe o Boavista, nono e à procura de se aproximar dos lugares europeus e pôr fim a um ciclo de quatro jogos sem vencer.

Na segunda-feira, o Sporting de Braga procura curar a ‘ressaca’ da eliminação da Liga Conferência Europa, às mãos da Fiorentina, com uma vitória forasteira frente ao rival e vizinho Vitória de Guimarães, quinto com 34 pontos, no encerramento da ronda.

O Sporting, quarto classificado, recebe o Estoril Praia, 15.º, pelas 19:00, de olho num possível deslize dos bracarenses, que têm oito pontos de vantagem, frente aos ‘canarinhos’, já sem Nelson Veríssimo como treinador.

Programa da 22.ª jornada:

– Sexta-feira, 24 fev:

Famalicão — Portimonense, 1-0.

– Sábado, 25 fev:

Arouca — Casa Pia, 2-0.

Marítimo — Santa Clara, 3-1.

Vizela — Benfica, 0-2.

– Domingo, 26 fev:

Rio Ave — Desportivo de Chaves, 15:30.

Paços de Ferreira — Boavista, 18:00.

FC Porto — Gil Vicente, 20:30.

– Segunda-feira, 27 fev:

Sporting — Estoril Praia, 19:00.

Vitória de Guimarães — Sporting de Braga, 21:15.