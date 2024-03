Autores dos golos da vitória ‘azul e branca’ nos Açores perante o Santa Clara (2-1), na quinta-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal, os dois avançados tinham sofrido problemas físicos nesse encontro, que foi reatado a partir dos 27 minutos, depois de ter sido suspenso em 7 de fevereiro, face às condições adversas do terreno do líder da II Liga.

Galeno e Evanilson entraram no boletim clínico do FC Porto no sábado, mas estão aptos para serem utilizados de início pelo treinador Sérgio Conceição, que modificou apenas o parceiro do capitão Pepe no eixo defensivo, com Otávio Ataíde a render Fábio Cardoso.

Estruturados em ‘4-2-3-1’, os ‘dragões’ vão alinhar com o guarda-redes Diogo Costa, os defesas João Mário, Pepe, Otávio e Wendell e os médios Alan Varela e Nico González, estando Francisco Conceição, Pepê e Galeno no apoio à referência ofensiva Evanilson.

O Benfica mantém um sistema semelhante, mas sem o ataque móvel experimentado na goleada caseira sobre o Portimonense (4-0), da 23.ª jornada da I Liga, e na derrota em Alvalade com o Sporting (2-1), relativa à primeira mão das ‘meias’ da Taça de Portugal.

O lateral-esquerdo Morato e o avançado Casper Tengstedt são novidades da equipa do alemão Roger Schmidt, ao substituírem Alexander Bah e David Neres, respetivamente.

As ‘águias’ começam com o guarda-redes Anatoliy Trubin e os defesas Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi e Morato, deixando João Neves e João Mário no setor intermediário, ao passo que Ángel Di María, Orkun Kökçü e Rafa vão servir Tengstedt.

O FC Porto, terceiro classificado, com 49 pontos, recebe o líder isolado Benfica, com 58, dois acima do Sporting (menos um jogo), às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da 24.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.