O administrador da SAD para a área financeira, Fernando Gomes, destacou para a obtenção deste resultado a entrada nos cofres portistas de cerca de 81 milhões de euros da Liga dos Campeões e o registo do novo contrato dos direitos televisivos.

Fernando Gomes recordou que o clube se encontra há três anos obrigado ao cumprimento de um acordo de ‘fair play’ financeiro com a UEFA e que, nessa área, até tem tido folgas de uma época para a outra.

“Para o próximo ano não podemos ter prejuízo, mas estamos calmos quanto ao cumprimento do ‘fair play’ financeiro com a UEFA”, disse Fernando Gomes, acrescentando que as contas de 2018/19 “deixaram uma almofada de 22,2 milhões de euros”.

O exercício de 2018/19 foi marcado por um aumento de quase 12,6% nos custos, para o que muito contribuíram o pagamento de prémios pelo título e rescisões, mas apesar disso os resultados operacionais, excluindo passes de jogadores, atingiram os 25,737 milhões de euros.

No ano anterior haviam sido negativos em 27,925 milhões.

O FC Porto SAD justifica este desempenho com o crescimento das receitas devido à “excelente performance” na edição 2018/2019 da Liga dos Campeões e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva.