Vítor Ferreira, aos 54 minutos, e Mbemba, aos 57, desempataram o encontro a favor dos ‘dragões’, que lideram o campeonato com 59 pontos, mais nove do que o campeão Sporting, que ainda hoje recebe o Famalicão.

O jogo também foi marcado pela substituição do guardião azul e branco, Diogo Costa, após queda aparatosa, tendo sido transportado de maca para fora de campo. Em seu lugar entrou Agustín Marchesín, que poderá ocupar a posição no jogo contra os leões, dependendo da gravidade da lesão do atual titular.

O Arouca, que somou o segundo jogo seguido sem vencer, depois do nulo no terreno dos famalicenses, segue no 15.º lugar, com 18 pontos, mais um do que os minhotos.

FC Porto e Sporting defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20:15, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.