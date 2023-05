Poucos dias depois de terem ‘suado’ perante o Famalicão para se apurarem para a final da Taça de Portugal, os ‘dragões’, com 73 pontos, jogam no terreno da ‘equipa-sensação’ do campeonato (21:15).

Os campeões nacionais estão agora a sete pontos do Benfica, que no sábado venceu o Sporting de Braga (1-0), pelo que só a nona vitória seguida na prova interessa aos ‘azuis e brancos’ para manterem a pressão sobre os ‘encarnados’ nas últimas rondas da competição.

Por seu lado, o Arouca, com 48 pontos, vem da primeira derrota em dois meses na I Liga, diante do Rio Ave, e pretende defender o quinto posto, que dará acesso às competições europeias da próxima época.

Os arouquenses têm no encalço vários emblemas, entre os quais o Famalicão (42) e o Desportivo de Chaves (40), que se defrontam antes, a partir das 19:00, com os famalicenses a ‘carpirem mágoas’ pela eliminação da Taça de Portugal e os transmontanos à procura da segunda vitória consecutiva, algo que só conseguiram uma vez esta temporada.

Programa da 31.ª jornada:

– Sexta-feira, 5 maio:

Casa Pia — Portimonense, 1-1

– Sábado, 6 maio:

Santa Clara – Gil Vicente, 3-2

Boavista – Estoril Praia, 1-0

Benfica – Sporting de Braga, 1-0

– Domingo, 7 maio:

Marítimo – Rio Ave, 2-2

Vitória de Guimarães — Vizela, 3-0

Paços de Ferreira — Sporting, 0-4

– Segunda-feira, 8 maio:

Famalicão – Desportivo de Chaves, 19:00

Arouca – FC Porto, 21:15