Depois do triunfo dos ‘encarnados’ no Bonfim, por 2-1, no sábado, com um ‘bis’ do avançado mexicano Raúl Jiménez, incluindo um penálti aos 90+2 minutos, os ‘dragões’ ficaram, provisoriamente, a quatro pontos.

Os ‘azuis e brancos’, que em casa só cederam dois pontos, na receção ao tetracampeão em título Benfica (0-0), perderam por 2-0 na última ronda, no Restelo, com o Belenenses, num desaire que lhes custou uma liderança que ostentavam quase desde o início.

Por seu lado, o Desportivo das Aves, que perdeu os últimos três jogos, chega ao Dragão necessitado de pontos para fugir aos últimos lugares, sendo que só soma mais um ponto do que o Feirense e dois face ao lanterna-vermelha Estoril Praia.

As atenções do dia não estarão, porém, apenas centradas no Porto, uma vez que, pelas 20:15, o Sporting recebe o Paços de Ferreira, numa altura em que os ‘leões’ atravessam uma crise, mais uma originada pelo presidente Bruno de Carvalho.