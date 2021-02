Os campeões português e transalpino vão defrontar-se pela sexta vez, sendo que o melhor que os ‘dragões’ conseguiram até ao momento perante a formação de Turim foi um nulo (0-0), na fase de grupos da prova ‘milionária’ em 2001/02.

As quatro vitórias da Juventus nos restantes embates comprovam o poderio, mas também o favoritismo dos ‘bianconeri’, que em 2016/17 se cruzaram com o FC Porto nesta fase da competição, vencendo por 2-0 no Dragão e por 1-0 em casa.

O FC Porto atravessa a fase de menor fulgor na temporada, com quatro empates consecutivos, três na I Liga, que resultaram num aumento do ‘fosso’ para o líder Sporting (10 pontos), e um na Taça de Portugal, com o Sporting de Braga.

Já os italianos, ‘liderados’ pelo avançado internacional português Cristiano Ronaldo, mas privados de Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Arthur e Paulo Dybala, vêm de uma derrota em Nápoles (1-0), para a ‘Serie A’, na qual ocupam o quarto lugar, a oito pontos do Inter de Milão.

FC Porto e Juventus jogam a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro que será dirigido pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

À mesma hora, Sevilha e Borussia Dortmund também se defrontam na primeira mão dos oitavos de final, na Andaluzia.