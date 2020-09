"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que, decorrente da transferência do jogador Fábio Silva para o Wolverhampton, por 40 milhões de euros, e da execução dos acordos previamente alcançados, terá encargos com serviços de intermediação, com as empresas Gestifute, SA e STV, Lda, englobando um valor base acrescido do prémio de objetivos, que corresponde a 7M€ (sete milhões de euros) e 3M€ (três milhões de euros), respetivamente", lê-se na nota da SAD 'azul e branca'.

No sábado, o FC Porto tinha anunciado a venda do avançado português Fábio Silva aos ingleses do Wolverhampton, que pagaram 40 milhões de euros.

Fábio Silva, de 18 anos, assinou contrato com o emblema inglês até 2025 e vai aumentar o contingente luso no Wolverhampton, que é treinado por Nuno Espírito Santo e que conta no plantel com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota, aos quais se juntou hoje Vítor Ferreira, emprestado pelo FC Porto.