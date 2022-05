Os ‘azuis e brancos’, que ao intervalo já venciam por 13-9, garantiram o título a uma ronda do final, ao passarem a somar 85 pontos, contra 80 do Benfica, segundo, e 79 do Sporting, terceiro, com menos um jogo disputado.

Os ‘dragões’, que só perderam pontos na Luz (36-33), repetem os cetros de 2018/19 e 2020/21, numa prova que não acabou em 2019/20 devido à pandemia da covid-19, e passam a contar 23 títulos, mais quatro do que os ‘leões’, segundos do ‘ranking’.