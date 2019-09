A expulsão de Edmund Tapsoba, do Burkina Faso, logo no primeiro minuto, complicou as aspirações da equipa vimaranense, tendo o FC Porto se adiantado aos 14 minutos, pelo maliano Marega, e fechado as contas do jogo já na reta final, com golos do espanhol Marcano (88) e novamente de Marega (90+3).

A vitória permite aos 'dragões' subir ao segundo lugar do campeonato com nove pontos, menos um do que o comandante Famalicão, enquanto a equipa de Guimarães é apenas 16.ª com dois, mas menos um encontro disputado.