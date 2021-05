O espanhol Toni Martínez, aos 56 minutos, o colombiano Luis Díaz, aos 59, e Sérgio Oliveira, aos 68, marcaram os golos dos ‘dragões’, no seu 27.º jogo sem perder na competição.

A formação comandada por Sérgio Conceição assegurou o segundo lugar final na I Liga, ao somar 77 pontos, mais quatro do que o Benfica, que hoje venceu o já campeão Sporting, por 4-3, e vai disputar as pré-eliminatórias da 'Champions'.

Com a terceira derrota seguida, e o 11.º jogo sem vencer, o Rio Ave 'caiu' para o 16.º lugar – posição de ‘play-off’ com o terceiro classificado da II Liga –, com os mesmos 31 pontos do Farense, 17.º, e menos dois do que o Boavista, primeira equipa acima da zona de despromoção.