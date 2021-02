Um golo do colombiano Luis Díaz a fechar a primeira parte (44 minutos) e outro do brasileiro Evanilson (74) permitiram aos 'dragões' um triunfo tranquilo diante do Rio Ave, que hoje estreou o técnico Miguel Cardoso, de regresso aos vila-condenses.

Com esta vitória, FC Porto consolida o segundo posto, com 38 pontos, apenas menos um do que o líder Sporting, que hoje recebe o Benfica, terceiro classificado, a cinco pontos dos 'azuis e brancos', enquanto o Rio Ave é 12.º, com 15.