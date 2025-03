Os ‘dragões’ ergueram o troféu pela segunda vez seguida, num encontro que chegaram ao intervalo a vencer por 44-31 e que esteve suspenso para substituição de uma das tabelas, cujo acrílico ficou destruído durante o segundo parcial.

O FC Porto reforçou o estatuto de segunda equipa com mais triunfos na Taça de Portugal, com 16 em 76 edições, menos sete do que o recordista Benfica, que eliminou no sábado, nas meias-finais, por 94-84, e o dobro do adversário de hoje.