Jake Dennis chega às duas últimas corrida do ano em Londres podendo vencer o seu primeiro campeonato da série. Mas, a tarefa do piloto britânico da Avalanche Andretti Formula E Team não é fácil. A correr em casa, Dennis tem ainda de fazer melhor do que Nick Cassidy (Envision), Mitch Evans (Jaguar) e Pascal Wehrlein (Porsche).

Dennis chega à capital do Inglaterra com uma vantagem de 24 pontos. Apesar de curta, Dennis tem a seu favor a sua forma, já que venceu o último E-Prix, disputado em Roma. Dennis pode assegurar a vitória na primeira corrida, mas, a temporada deste ano da FE já mostrou que essa tarefa não é fácil.

Em 2022/2023 tivemos sete pilotos diferentes a vencer, de seis equipas diferentes. Foram onze pilotos que estiveram presentes no pódio e 19 pilotos lideraram algum E-Prix, batendo assim o recorde da sétima temporada do ABB FIA FORMULA E. Apenas a Porsche conta com os seus dois pilotos, Pascal Wehrlein e António Félix da Costa, com vitórias.

Assim sendo, a equipa alemã ainda procura lutar pelo título de pilotos, com Wehrlein, e pelo título de equipas. Tendo em conta o segundo, para António Félix da Costa em comunicado, "este fim de semana o objetivo é claro. Tanto eu como o Pascal (Wehrlein) e toda a equipa queremos trazer o título de equipas para a Porsche. São 14 pontos de desvantagem para a Envision Racing, mas o plano é recuperar no sábado para depois no domingo dar tudo e alcançar tal feito, que seria o primeiro para a Porsche, portanto seria especial".

Este título pode chegar numa semana em que a Porsche firmou o seu comprometimento a estar no campeonato de monolugares elétricos até à temporada de 2025/2026, afirmando também, em comunicado, que vai desenvolver a próxima geração.

Voltando às contas do título de pilotos, Jake Dennis reafirma o seu favoritismo se olharmos para os números do FE, com três das últimas quatro corridas deste ano a serem vencidas a partir da pole position, e o pole sitter esteve no pódio nas últimas cinco corridas consecutivas.

Muita ação na pista londrina, que está localizada na parte este de Londres, nas histórias docas. Assim sendo, o circuito de 2.09 quilómetros, com vinte curvas, tem uma característica única: localizado na arena ExCel, tem uma parte coberta e outra a descoberto. A parte coberta, onde está um asfalto liso, contrasta com a parte de fora, onde um asfalto abrasivo é marca.

Três pilotos ingleses já aqui venceram: Sam Bird, Alex Lynn e duas vitórias para Jake Dennis. Para além destes, Nico Prost também já conquistou em Londres uma vitória. As duas corridas são a partir das 16h45 (hora de Portugal Continental), com transmissão nos canais ELEVEN (ou na plataforma DAZN Portugal) e no Eurosport (ou no site do Eurosport).