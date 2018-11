A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou esta terça-feira que assinou um acordo de colaboração com a Agência Internacional de Controlo (ITA) para reforçar o combate ao doping.

Este acordo, que irá estar em vigor de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, implica a atualização do protocolo de avaliação de riscos, um maior controlo das provas dadas pelos atletas quanto ao consumo de substâncias dopantes e ainda a administração de um protocolo sobre o paradeiro do atleta.

“A ITA tem-se fortalecido desde a sua criação em julho de 2018 e a ginástica beneficiará da sua experiência. A importância do desporto limpo não pode ser subestimada e a FIG espera trabalhar e aprender com a ITA. A FIG tem uma política de tolerância zero ao doping”, realçou o presidente da FIG, Morinari Watanabe.

O diretor-geral da ITA também reagiu ao acordo, afirmando que “irão trabalhar em colaboração com o presidente Watanabe para implementar um programa abrangente contra o doping”.