Djokovic, líder do 'ranking' mundial, conseguiu uma sexta presença na final do All England Club, onde ganhou em 2011, 2014, 2015 e 2018 e foi finalista vencido em 2013, ao superar Bautista-Agut, 22.º ATP, por 6-2, 4-6, 6-3 e 6-2.

Por seu lado, Federer, vencedor oito vezes na relva londrina (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017) e derrotado nas finais de 2008, 2014 e 2015, somou o 16.º triunfo em 40 jogos com Nadal, e apenas o quarto em 14 ‘duelos’ no ‘Grand Slam’, ao vencer também em quatro ‘sets’, por 7-6 (7-3), 1-6, 6-3 e 6-4.

A final será o 48.º encontro entre Federer e Djokovic, num ‘duelo’ favorável ao sérvio - que venceu 25 vezes, contra 22 do helvético - na globalidade, e também em Wimbledon, onde ganhou ao suíço nas finais de 2014 e 2015 e perdeu nas ‘meias’ de 2012.

Os dois jogadores só se encontraram em mais duas finais do ‘Grand Slam’, ambas no US Open, com Federer a impor-se em 2007 e Djokovic a ‘responder’ em 2015. No domingo, o sérvio tenta o seu 16.º título no ‘Grand Slam’, na 25.ª final, e Federer o 21.º, em 31, para solidificar a liderança do ‘ranking’.

O suíço chega moralizado, depois de um categórico triunfo face a Nadal, que começou a ‘desenhar’ no primeiro ‘set’, que venceu mesmo sem quebrar o serviço ao espanhol.

Federer desperdiçou o único ponto de ‘break’ que conquistou, ao oitavo jogo, mas não enfrentou nenhum no seu serviço e, no ‘tie break’, após estar duas vezes com um ‘mini break’ abaixo (0-1 e 2-3), ganhou cinco pontos consecutivos para vencer por 7-3.

No segundo ‘set’, Federer salvou dois pontos de ‘break’ no segundo jogo e teve um 15-40 no terceiro, mas Nadal aguentou-se e, a partir daí, ganhou enorme ascendente, perante o acumular de erros e a perda de consistência do helvético, e venceu por 6-1.

O suíço ‘regressou’, porem, no terceiro parcial: o seu serviço voltou a funcionar, ao quarto jogo quebrou o serviço ao espanhol e, ao quinto, salvou três ‘break points’, fazendo o 4-1, para depois chegar, sem problemas, aos 6-3.