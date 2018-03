O jogo entre Feirense e Benfica, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, no sábado, no Estádio Marcolino Castro, tem lotação esgotada, revelou hoje o clube de Santa Maria da Feira.

O clube assinala que é esperada casa cheia e apela aos adeptos, com entradas para algumas bancadas, que não tragam adereços do Benfica, referindo que pretende pintar de azul o estádio.

“Para que o Marcolino fique ‘pintado de azul’ apela-se a todos os adeptos que sejam portadores dos ingressos para as bancadas Central, Norte e Castro Eletrónica (nascente) que não tragam quaisquer adereços do clube adversário (cachecóis, camisolas, chapéus e outros)”, diz a nota do Feirense.

O Feirense, 16.º classificado e com um ponto acima da zona de descida, defronta o Benfica, segundo classificado a dois pontos do líder FC Porto, a partir das 18:15 de sábado.

Esta época, a equipa treinada por Nuno Manta Santos perdeu pela margem mínima com o FC Porto (2-1) e Sporting (3-2) em Santa Maria da Feira.

Os ‘leões’ apenas conseguiram vencer nos descontos, à quinta jornada, com Bas Dost a marcar aos 90+8, e com os ‘dragões’ o resultado terminou em 2-1, com o central Felipe a fazer o 2-1 para o FC Porto aos 76.