O piloto luso foi abalroado e atirado para o muro por um adversário a 15 voltas do final, perdendo todas as possibilidades de renovar a coroa, que passou para o holandês, no primeiro ano em que a modalidade tem a designação de campeonato do mundo.

De Vries foi oitavo classificado numa prova muito acidentada e ganha pelo francês Norman Nato (Rockit Venturi), com o britânico Oliver Rowland (Nissan) em segundo, a 2,270 segundos, e o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) em terceiro, a 2,837 segundos.

O piloto holandês é o sexto vencedor em sete temporadas de Fórmula E.

A Mercedes acabou por conquistar o título de construtores, no primeiro ano em que participa no campeonato.

Félix da Costa partiu para esta última prova em sétimo do campeonato, mas a apenas nove pontos da liderança.

A prova começou com um acidente entre o suíço Edoardo Mortara (Rockit Venturi) e o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) que obrigou à amostragem de bandeiras vermelhas e a interromper a corrida.

Após o reatamento, os toques e os incidentes continuaram, com azar para Félix da Costa, apanhado na confusão.

O português concluiu o campeonato na oitava posição, com 86 pontos, a 13 do campeão da Fórmula E.