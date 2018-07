"Nestes últimos quatro anos, ganhámos títulos europeus e mundiais nas três vertentes do futebol: futebol de 11, de praia e futsal. Juntámos este título de sub-19 ao título de sub-17 conquistado em 2016, ano em que foi inaugurada a Cidade do Futebol", começou por dizer Fernando Gomes, no Palácio de Belém, onde a seleção nacional de sub-19, que no domingo conquistou o Europeu da categoria, foi recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No discurso, o presidente da FPF lamentou a falta de aposta dos clubes portugueses nos jovens futebolistas lusos e lembrou que metade do ‘onze' titular da seleção nacional na final, diante da Itália (4-3), "já joga fora do nosso país".

"Estes são títulos conquistados por atletas que jogam em Portugal e no estrangeiro, algo impensável há meia dúzia de anos, porque todos jogavam cá nessas idades. Quase meia equipa que entrou em campo na final já joga fora do nosso país. Para jogarem em Portugal precisam de espaço e oportunidades", vincou.

Fernando Gomes destacou a importância da implementação das equipas B, em 2011 - quando era presidente da Liga de clubes - que serviu "para dar resposta à falta de oportunidades destes jovens jogadores", da mesma forma que foi criado, recentemente, o campeonato de sub-23, cujo sorteio se realiza hoje.