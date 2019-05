O canoísta do Benfica cumpriu os 1000 metros em 3.27,544 minutos, à frente do bielorrusso Aleh Yurenia (3.28,296) e do checo Josef Dostal (3.30,388).

Na sua segunda final do dia, Fernando Pimenta precisou de 1.38,574 minutos para somar a segunda vitória e conquistar o ouro, à frente do alemão Tom Liebshcer (1.39,206) e do sul-africano Chrisjan Coetzee (1.40,134).

Na mesma prova, João Ribeiro foi oitavo classificado, em 1.41,590 minutos.

Amanhã, Fernando Pimenta disputa a prova de K1 5000.

Na final de K2 500, Emanuel Silva e Messias Batista terminaram na terceira posição, em 1.29,170 minutos, atrás dos franceses Guillaume Burger e Guillaume Decorchemont (1.28,026) e dos australianos Riley Fitzsimmons e Jordan Wood (1.28,954). Em K1 200, Joana Vasconcelos foi sexta na final, ganha pela neozelandesa Lisa Carrington.

A Taça do Mundo realiza-se em Poznan, na Polónia.

A seleção de canoagem tem ainda como pontos altos esta época os Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, na Bielorrússia, de 21 a 30 de junho, bem como o apuramento olímpico, de 21 a 25 de agosto.

