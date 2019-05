As escolhas de Fernando Santos vão ser reveladas na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa que está agendada para as 12:30.

A presença do capitão Cristiano Ronaldo, que falhou a primeira fase da prova por opção do jogador e também do próprio selecionador, é a grande dúvida nas escolhas de Fernando Santos.

Portugal defronta a Suíça nas meias-finais, a 5 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para a final, em Guimarães.

A final está agendada para o dia 9, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar, no Estádio D. Afonso Henriques.