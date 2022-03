Portugal defronta a Turquia em 24 de março, no Estádio do Dragão, Porto, e, em caso de sucesso, irá depois bater-se com o vencedor do desafio entre a campeã europeia, Itália, e a Macedónia do Norte, cinco dias volvidos no mesmo palco.

Também em 17 de março, na Cidade do Futebol, Oeiras, o responsável técnico pela seleção portuguesa de sub-21, Rui Jorge, vai anunciar o lote de jogadores eleitos para os jogos do Grupo D da fase de qualificação para o Campeonato da Europa Geórgia/Roménia2023.

Os sub-21 recebem a Islândia em 25 de março, em Portimão, e visitam em seguida a cidade grega de Tripoli para o desafio frente à congénere helénica, marcado para 29 de março.