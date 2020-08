“Não foi convocado por causa das exibições que fez agora na Liga dos Campeões. É um guarda-redes de grande qualidade, em que confio em absoluto. Teve um problema familiar que o impediu de, durante um tempo, estar na seleção. Felizmente, essa situação está ultrapassada. Era para voltar já em março, se tivesse havido convocatória”, revelou.

Mesmo habituado a estar alguns meses sem treinar, como selecionador, Fernando Santos assumiu que a paragem de nove meses nas competições, por causa do novo coronavírus, foi “realmente diferente”.

“Os selecionadores não estão habituados a ter trabalho de campo, de treino com frequência, mas, realmente, nove meses não é habitual. É muito tempo sem ter contacto com os jogadores, sem falar com os jogadores. Vamos aproveitar estes dias para trocar ideias e relembrar conceitos”, concluiu.

Em jogos do Grupo 3, Portugal começa a defender o título da Liga das Nações no dia 05 de setembro frente à Croácia, no Estádio do Dragão, no Porto, e três dias depois desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.