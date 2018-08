O selecionador português de futebol, Fernando Santos, divulga na sexta-feira a primeira lista de convocados após o Mundial2018, para um jogo particular com a Croácia e para a estreia na Liga das Nações, frente à Itália.

Pouco mais de dois meses depois da ‘queda’ no Mundial, após a derrota por 2-1 frente ao Uruguai nos oitavos de final, é previsível que Fernando Santos mantenha grande parte do grupo que marcou presença na Rússia.

O ‘capitão’ Cristiano Ronaldo é uma das incógnitas, tendo em conta a recente transferência do Real Madrid para a Juventus e o facto de o treinador dos italianos já ter assumido que dará ao jogador gestão competitiva, algo que poderá pesar na escolha de Fernando Santos.

O médio benfiquista Pizzi, que lidera a lista de marcadores da I Liga, com quatro golos, e o avançado ‘leonino’ Nani, ambos a protagonizarem um bom início da temporada, são candidatos a regressar aos eleitos de Fernando Santos.

Outra das surpresas na lista de convocados pode ser o jovem defesa central do FC Porto Diogo Leite, de 19 anos, que se tem destacado na equipa principal dos campeões nacionais e soma 46 internacionalizações nas seleções jovens.

A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, em 06 de setembro, às 19:45, no Estádio do Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates.

Quatro dias depois, a equipa das ‘quinas’ defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

A divulgação dos convocados está agendada para sexta-feira, às 13:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Pouco depois, Rui Jorge, selecionador dos sub-21, anuncia os nomes dos convocados para os jogos com a Roménia e com o País de Gales, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019, a disputar em Itália.