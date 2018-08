O selecionador português de futebol, Fernando Santos, disse hoje que a ausência de Cristiano Ronaldo da lista de convocados para os dois próximos jogos foi falada com o avançado e justificou-a com a sua adaptação à Juventus.

“Depois de uma conversa com o jogador, já depois de ele ter assinado pela Juventus, entendemos que, atendendo sobretudo ao processo de adaptação, ele podia não estar presente nesta ‘janela’”, disse Fernando Santos, após divulgação dos convocados.

O selecionador português considerou injusto o facto de a UEFA ter atribuído o prémio de melhor jogador do ano na Europa ao croata Luka Modric e não a Cristiano Ronaldo.

“É claramente injusto, teria que ser ele [Cristiano Ronaldo] a vencê-lo”, disse Fernando Santos, acrescentando: “Se ontem [na quinta-feira] o troféu era para o melhor de todas as competições, o melhor marcador da Liga dos Campeões teria de ter ganho”.

Cristiano Ronaldo, que este verão se transferiu do Real Madrid para a Juventus, vai estar ausente dos próximos dois jogos da seleção portuguesa, caso do particular com a Croácia, em 06 de setembro, e com a Itália, quatro dias depois, para a estreia na Liga das Nações.

A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, no Estádio do Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018.

Quatro dias depois, a equipa das ‘quinas’ defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.