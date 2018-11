Já apurada para a fase final da primeira edição da prova, agendada para junho de 2019, em solo luso, a equipa das ‘quinas' vai receber, na terça-feira, em Guimarães, um adversário já despromovido à Liga B, mas o treinador prometeu que, apesar de não haver qualquer objetivo em disputa, a sua equipa vai dar tudo para vencer, até para fazer jus ao estatuto de "seleção forte".

"Alguma vez se pode pensar que os jogos da seleção não são para levar sério? Isso é impossível. Portugal tem de fazer o que sempre faz. Portugal tem uma seleção muito forte. Não é a melhor do mundo, mas pode jogar contra qualquer uma das melhores do mundo. Somos candidatos a cada jogo que disputamos", disse, na conferência de antevisão ao jogo, no Estádio D. Afonso Henriques.

O selecionador disse mesmo esperar um "grande jogo" entre uma seleção lusa que vai ter a "motivação extra" de jogar em casa e a ambição de retribuir o "apoio fantástico do povo português" com uma vitória, num recinto com lotação esgotada, e uma Polónia, que "sem o peso do resultado", vai querer provar que o rendimento no Grupo 3 - somou um ponto em três jogos - foi um "acidente de percurso".

Na véspera do último jogo do Grupo 3, Portugal, a única equipa invicta na Liga A da Liga das Nações, já sabe que pode defrontar a Suíça e a Inglaterra, na fase final - o outro adversário será França ou Holanda. Fernando Santos assumiu que a seleção nacional é candidata a vencer a prova, tal como o fez no Europeu de 2016 e no Mundial de 2018, mas recusou qualquer favoritismo, até porque qualquer antevisão é "prematura".