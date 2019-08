Fernando Santos mostrou-se ainda contra a realização de jogos de seleções em setembro, numa altura em que “a época está a iniciar e os jogadores ainda não têm muito ritmo” e abordou os atuais valores do mercado de transferências, com os números a ultrapassarem os 100 milhões de euros (ME), como aconteceu com João Félix (120ME).

“O futebol, como desporto, continua igual, continua genuíno, com paixão pelo jogo que faz ser o maior desporto do mundo. Mas, hoje em dia, também é um comércio e por isso não podemos ficar chocados com os valores praticados. Se os clubes chegam a esses valores, é porque acham que vão ter retorno. São empresas. Oiço falar em jogadores a valer 200 ME e claro que são números que me deixam assim um bocado… [enquanto demonstrava um ar de espanto], mas, há que aceitar”, disse.

Os 25 jogadores convocados por Fernando Santos concentram-se na próxima segunda-feira à noite, em local que não foi divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 07 de setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A seleção lusa, atual detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença nos ‘play-offs’, via Liga das Nações.