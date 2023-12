Um ano depois de celebrar o título de campeã mundial no campeonato do mundo de futebol realizado no Catar, a seleção masculina da argentina continua no topo do ranking FIFA e terminará o ano de 2023 em 1.º da hierarquia.

Num top-13 inalterado, o pódio dos reis do futebol é ocupado pela Espanha e Inglaterra. Portugal é sétimo. A Colômbia (13.º) trocou de posto com o México (14.º).

O Brasil e a equipa da Pampas são as únicas seleções fora da Europa a ocuparem o top-10, com a Croácia a fechar esta “caixa” dos melhores. San Marino (210.º) encerra a lista total.

Desde a última atualização, em novembro, realizaram-se somente 11 jogos internacionais, dois quais 9 relativos a seleções da Confederação de Futebol da Oceânia que participaram nos Jogos do Pacífico.

A Nova Caledónia, vencedora da competição nos Mares do Sul, subiu um degrau (159.º) e lidera este ranking regional no qual se assistiu ao regresso da Samoa, Samoa americana e Tonga ao FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking. As Fiji foram a seleção que registou o maior pulo (dois lugares, para o 168.º posto) e, em sentido contrário, Vanatu (170.º) caiu dois degraus.

No balanço do ano, destaque para o Panamá (41.º). Em 2023, os Canaleros subiram 20 lugares durante o ano. Moldávia (155.º) e Malásia (130.º) escalaram 19 e 15 degraus, respetivamente.

A próxima atualização do ranking FIFA será feita a 15 de fevereiro de 2024.