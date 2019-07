Figueira da Foz, "casa" de uma das praias mais extensas do centro-norte de Portugal e uma das cidades mais voltadas para a prática do desporto, especialmente no que toca ao uso do imenso areal desta cidade costeira, tendo começado essa "costela" a nascer em 2010. Foi nessa altura em que se estreou o Figueira Beach Rugby, um torneio icónico da variante de rugby de praia e, acima de tudo, altamente reconhecido a nível internacional.

Desde então que esta competição se tornou não só o principal evento desta variante em território nacional, como assume a "presidência", sendo um dos grandes torneios das European Beach Rugby Association Series — e em 2019 vai mesmo ser o local onde este circuito europeu termina, numa festa que vai envolver mais de 40 equipas seniores (masculinos e femininos) e 8 em idade juvenil (sub-16), perspectivando-se cerca de 500 atletas (no mínimo) a competirem nos dias 20 e 21 de julho na Figueira da Foz.

Para quem não é tão familiarizado com a prática do Beach Rugby é fácil explicar: cinco contra cinco (com mais cinco suplentes em cada equipa que podem entrar a qualquer momento) num campo mais curto tanto em comprimento como largura em comparação ao utilizado em rugby de XV. Aqui não há rucks, formações-ordenadas, alinhamentos ou pontapés, o que significa um jogo mais rápido, altamente físico e propenso ao espectáculo constante durante os 10 minutos (cinco para cada parte) que decorre.

É uma das organizações mais ambiciosas de sempre e o facto do torneio ser dividido em quatro divisões demonstra isso mesmo, sendo elas: a EBRA Master Final Cup, o Figueira Beach Rugby Series para as equipas masculinas e femininas e o EBRA U16 Youth Cup. Mas o que significa cada uma delas? Que equipas interessantes podem ter uma hipótese de chegar ao "ouro"? E qual o prémio monetário?

Dos Masters aos Youth's: o que há para ver?

Como já referimos, o Figueira Beach Rugby 2019 marca o fim do Circuito Europeu das EBRA Series 2019 e como tal será necessário apurar os campeões, tanto masculinos como femininos. Se nos femininos basta fazer uma divisão com 10 equipas, já nos masculinos foi necessário dividir em duas ligas diferentes: a EBRA Master Final Cup e Figueira Beach Rugby International.

No EBRA Master Final Cup só vão participar equipas que se apuraram por terem conquistado torneios inseridos no EBRA Series de 2018 e 2019, ou por via de Wild Cards oferecidos pela organização. Esta super competição decorre apenas no sábado, sendo que no domingo as equipas participantes nesta prova juntam-se às que estão no torneio geral do Figueira Beach Rugby.

Por isso, quem vai jogar para o título de campeão masculino da Master Final Cup? Bouls Beach Boys (França), Crazy Crabs (Itália), Les Minots (França e têm sido uma das melhores equipas de sempre na Figueira), Ovale Beach Marseille (França), Magnets (Bélgica), Randuba (Holanda), SA Wild Dogs (África do Sul, Wildcard 1), Curaçao (da pequena ilha de Curaçao chega o 2º Wildcard) e Pacific Islanders (equipa do Pacífico são o 3º Classificado). O contingente português é representado pelo CDUL — finalistas do Figueira Beach Rugby 2018) e pelo CR São Miguel, sendo que os "bulldogs" são os actuais 2ºs classificados dos Portugal Beach Rugby Series.

São estas as equipas que ganharam o direito de participar na Master Final Cup, que pode ajudar a apurar desde logo o campeão antecipado das EBRA Series 2019, sendo que só um par de equipas pode atingir esse objectivo e isto é devido ao ranking que contabiliza neste momento os pontos das duas etapas anteriores. Para já, este é liderado pela Rússia (que não vai participar no FBR), seguido pelos Minots e Ovale Beach Rugby Marseille (os portugueses do CDUL seguem em 4º lugar), mas só os Minots têm uma real chance de conseguir chegar ao primeiro lugar (para atingir esse objectivo terão de chegar à final e conquistá-la).