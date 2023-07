O porta-voz da família James afirmou que "ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma paragem cardíaca. O pessoal médico conseguiu tratar do Bronny e levá-lo ao hospital. Ele está agora em condição estável e já não está nos cuidados intensivos. Pedimos que respeitam a privacidade da família e vamos atualizar o seu estado quando houver mais informações".

De recordar que Bronny James, atualmente com 18 anos de idade, está no seu ano de estreia na equipa USC Trojans, a equipa da Universidade da Carolina do Sul, na posição de base.