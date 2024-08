“Encaramos todos os adversários com seriedade máxima e o Famalicão não foge a essa regra, pois vem de um resultado muito positivo, como nós também, e isso vai permitir encarar com mais otimismo. Continuamos a crescer e teremos ainda mais para crescer. O Famalicão tem muito bons valores individuais, um bom treinador e manteve alguma base do ano passado. Vai ser um jogo competitivo entre duas boas equipas”, analisou.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Filipe Martins apontou que o rival “vale pelo seu todo” e, dessa forma, espera um adversário “muito competente”, com um plantel “cheio de grandes individualidades e uma boa ideia coletiva” do treinador.

“Temos de manter o espírito de equipa e a união. Ainda podemos melhorar bastante e dar continuidade a todos os momentos do jogo. Estamos em processo de crescimento, com jogadores novos, e temos muita margem para crescer. Esta será uma equipa ainda mais preparada do que na semana passada, muito competente e competitiva em todos os aspetos. Vamos querer melhorar todas as semanas, o processo de crescimento tem de ser sempre contínuo”, disse o treinador, que ingressou este ano nos ‘tricolores’.

A turma amadorense tem-se apresentado num esquema tático com quatro defesas, ao contrário do que tinha acontecido nas últimas épocas sob o comando de Sérgio Vieira, e também nas anteriores experiências de Filipe Martins, quando apostava numa linha defensiva com cinco elementos, sobretudo nos três anos e meio a orientar o Casa Pia.

“Fiquei muito rotulado a uma linha de cinco nos últimos tempos. Não significa que não volte a jogar, mas pensei nesta ideia até para desmistificar a imagem que se criou de ser um treinador muito defensivo. Não acho que o seja, acho que eu me adapto ao que tenho em mãos e aos objetivos da equipa que estou a treinar. Quis mudar um bocado, até mesmo para me reinventar e procurar coisas novas. Até agora, sinto-me satisfeito. Temos futebolistas para dar continuidade a esta ideia de jogo”, expressou o treinador.

Esta semana, o Estrela da Amadora viu chegar o jovem lateral-direito colombiano Juan Mina, que se tornou o 15.º reforço do clube neste mercado de transferências e que dá mais profundidade e capacidade ofensiva em relação ao colega de setor, Danilo Veiga, com Filipe Martins a frisar que ainda espera mais um central até ao fecho do mercado.

“O plantel não está fechado e, seguramente, iremos ter espaço para a chegada de mais um central, que está prevista. Mais para o final do mercado, ainda podemos fazer mais ajustes, mediante o rendimento da equipa nas próximas partidas. Estamos a trabalhar com jogadores sub-23 e não queremos ter um plantel muito numeroso, para ter espaço para que esses jogadores possam ter a possibilidade de ter alguns minutos”, salientou.

O Estrela da Amadora, que empatou frente ao Sporting de Braga, recebe o Famalicão, vitorioso contra o Benfica, na segunda-feira, em duelo da segunda jornada, no Estádio José Gomes, pelas 20:15, com a arbitragem de Bruno Vieira, da associação de Lisboa.