Sem esclarecer o valor associado à transferência, o clube de Guimarães refere ainda que o jogador vai ser integrado no grupo treinado por Luís Freire de forma “imediata”.

Contratado pelo Portimonense no verão de 2020, o esquerdino de 25 anos, que joga principalmente a defesa central, mas também já atuou como lateral esquerdo, integrou a equipa sub-23 dos algarvios em 2020/21 e estreou-se pela formação principal na época seguinte.

Filipe Relvas somou 102 jogos oficiais, três golos e seis assistências entre 2021/22 e 2023/24, temporadas em que os ‘alvinegros’ competiram no escalão principal, e disputou 18 jogos oficiais, com uma assistência, na presente época, ao serviço de um conjunto que é 12.º classificado na II Liga.

Formado no Sporting de Espinho, clube da cidade onde é natural, e no Feirense, o defesa integrou o plantel do Gondomar na primeira época como profissional, 2018/19, e marcou um golo em 26 jogos oficiais na temporada seguinte, pelo Pedras Rubras, equipa que disputava o Campeonato de Portugal, à data o terceiro patamar do futebol luso.

Filipe Relvas é o quarto reforço do Vitória de Guimarães no mercado de transferências de janeiro, após o defesa Hevertton Santos, emprestado pelos ingleses do Queens Park Rangers, e os extremos Vando Félix, ex-Torreense, e Umaro Embaló, cedido pelo Fortuna Sittard, dos Países Baixos.