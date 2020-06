Na temporada 2010/21, Nacional da Madeira e Farense vão disputar a I Liga ao mesmo tempo que Cova da Piedade e Casa Pia jogarão no Campeonato de Portugal. As subidas e descidas foram confirmadas esta segunda-feira na Assembleia-Geral de clubes que se realiza no Porto.

A decisão da confirmação do fim antecipado da II Liga não foi aprovada por unanimidade.

Os apoios aos clubes deste escalão, através de um fundo de tesouraria no valor de 1,52 milhões de euros (ME), complementar ao de um milhão criado pela Federação Portuguesa de Futebol - também foram aprovados.

Esta decisão marca o regresso do Nacional à I Liga, após um ano de ausência, naquela que será a sua 20.ª presença entre os grandes. Os ‘alvinegros’ estrearam-se em 1988/89 na primeira divisão e têm como melhores classificações os quartos lugares em 2003/04, sob o comando de Casemiro Mior, e 2008/09, com Manuel Machado.

Já o Farense conta 23 participações no principal escalão, entre 1970/71 e 2001/02, voltando ao escalão maior 18 anos depois. O catalão Paco Fortes foi o ‘timoneiro’ dos algarvios no seu melhor resultado no campeonato, o quinto lugar em 1994/95.

Equipas passam a poder fazer 5 substituições por jogo

Também foi aprovada a possibilidade de os clubes, nesta reta do final do campeonato, que acontece após uma paragem forçada de quase três meses provocada pela pandemia de Covid-19, fazerem cinco substituições.

A nova regra obriga, no entanto, a que as cinco substituições, a serem feitas, sejam distribuídas pelas três paragens por equipa. Assim, o número de jogadores que pode estar presente no banco de suplentes aumenta de sete para nove.

A medida aprovada por larga maioria, de acordo com a mesma fonte, vai entrar em vigor a partir da 26.ª jornada, cujo primeiro jogo está marcado terça-feira e vai opor Gil Vicente a Famalicão, em Barcelos.

Ainda em discussão na AG está o modelo de governação do organismo presidido por Pedro Proença, que vai apresentar um modelo com uma direção executiva, sem clubes representados.