"Domingo o rei joga". É com este comentário numa publicação na rede social Instagram que Cristiano Ronaldo anunciou que irá disputar o jogo de pré-época entre o Manchester United e os espanhóis do Rayo Vallecano, numa altura em que o seu futuro tem sio dado como incerto em Inglaterra.

A grande dúvida que se coloca é que se esta mensagem é também um ponto final de um verão de rumores que colocaram sempre o avançado internacional português com um pé fora de Old Trafford, com as razões a dividirem-se entre o desejo de disputar a Liga dos Campeões - competição para a qual o United não se qualificou na último época - e motivos pessoais relacionados com a família e a perda de um filho.

O Manchester United tem feito saber publicamente que conta com Cristiano Ronaldo e que não o deixa sair, obrigando-o a cumprir o ano de contrato que assinou, dando azo a um ‘braço-de-ferro’ cujo desfecho ainda é uma incógnita.

De acordo com os meios internacionais, os últimos dias foram de conversas entre o jogador, equipa técnica e clube para definir o caminho a seguir. No entanto, nem antes nem depois houve qualquer declaração oficial. Nas últimas 24 horas, Ronaldo esteve particularmente ativo no Instagram acusando a imprensa de inventar histórias em relação à sua carreira e publicando vários emojis a chorar a rir numa publicação de fãs do Atlético de Madrid, rivais do Real Madrid, clube onde Ronaldo é símbolo maior, que, com uma tarja, rejeitavam uma eventual contratação de CR7.

Ao longo de julho as portas foram-se abrindo e fechado para Cristiano Ronaldo, mas esta mensagem, que indica que o português vai finalmente integrar e participar como os outros jogadores na preparação da época do United, pode indicar que o futuro do jogador se vai continuar a escrever a vermelho, com a mesma cor que saltou para os grandes palcos da Europa.

Recorde-se no entanto que o futebolista internacional português não integra a lista dos convocados do Manchester United, hoje divulgada, para o jogo frente ao Atlético de Madrid, de preparação para a nova época, marcado para sábado, em Oslo.

O avançado português, que só se apresentou para a pré-época na última terça-feira, não consta na lista de 21 eleitos do treinador neerlandês Erik ten Hag, que chamou os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, bem como os reforços Lisandro Martínez, Tyrell Malacia e Christian Eriksen.

O internacional luso, cinco vezes ‘Bola de Ouro’, não compareceu ao início dos trabalhos de pré-época do Manchester United e falhou a digressão da equipa à Ásia e à Austrália, alegando razões de natureza pessoal.

O jogo entre Manchester United e Rayo Vallecano vai ser disputado no domingo às 16h00.