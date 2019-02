A final da Taça de Portugal de futebol vai ser antecipada uma dia, para 25 de maio, de forma a não coincidir com as eleições europeias, confirmou à Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado da Juventude e Desporto.

Em declarações reproduzidas hoje no jornal Público, João Paulo Rebelo deu conta do acordo alcançado com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a realização do jogo no sábado, véspera das eleições, e também com a Liga de clubes para que, na próxima época, não haja campeonatos no fim de semana das eleições legislativas, marcadas para 06 de outubro.

"No desenrolar da sua atividade normal quer com o FPF quer com a Liga, houve sensibilização das entidades organizadoras e estamos em condições de garantir que nem no dia das eleições europeias nem no dia das eleições legislativas haverá coincidência com jogos de futebol", disse o secretário de Estado.

As três eleições mais recentes, europeias em 2014, legislativas em 2015 e autárquicas em 2017, coincidiram com datas de jogos de futebol. Nas últimas, houve no mesmo dia um 'clássico' Sporting-FC Porto a contar para a I Liga.

"Chegou-se a um entendimento sem necessidade de qualquer imposição legal", completou João Paulo Rebelo.