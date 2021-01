O árbitro Marco di Belo expulsou o médio da Fiorentina Gaetano Castrovilli, aos 61 minutos, por uma entrada dura, e o central sérvio Nickola Milenkovic, aos 72, por comportamento antidesportivo, mas não impediu que a equipa de Florença se adiantasse no marcador, aos 67, pelo 'veteraníssimo' internacional francês Franck Ribéry, que, aos 37 anos, ainda ‘dá cartas’.

A jogar contra nove, o Torino pressionou muito na fase final da partida em busca de, pelo menos, o empate, o que logrou aos 88 minutos, graças a um golo do internacional italiano Andrea Belotti.

Com este empate, o Torino segue em 17.º lugar, um posto acima da zona de despromoção, com 15 pontos, enquanto a Fiorentina está num lugar mais tranquilo, em 12.º, com 22 pontos, numa tabela classificativa liderada pelo AC Milan, com 43 pontos, seguido do Inter, com 41, da Roma, com 37, e da Juventus, de Cristiano Ronaldo, detentora do título, com 36.