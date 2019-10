Os rivais, principalmente o Palmeiras, olham para esta sequência de jogos como a derradeira oportunidade para travar o Flamengo de Jesus e brigar pelo troféu do Brasileirão.

Entretanto, a equipa carioca começou com o pé direito, ou melhor, com a cabeça de Bruno Henrique. No domingo, venceu a Chapecoense na complicada Arena Condá e afundou de vez o conjunto catarinense na zona de despromoção. Foi um jogo em que, mesmo desfalcado, o estilo ofensivo e dominante do Mengão foi mantido e, pelo menos no primeiro tempo, conseguiram massacrar o adversário.

A vitória trouxe ao conjunto de Jesus o recorde de pontos no Brasileirão após 23 jornadas - são 52 contra os 50 do anterior recordista – e contou com o tropeção do Palmeiras, que no domingo empatou em casa com o Atlético Mineiro e ficou a 5 pontos do Flamengo. O mês de outubro dirá se o bom trabalho realizado pelo treinador português servirá para ver a sua equipa manter a superioridade frente aos rivais para conquistar o Brasileirão com tranquilidade e se colocar em posição de enfrentar um dos grandes argentinos na final da Libertadores, em jogo único no Chile.

São 40 dias para colocar à prova o sucesso obtido até aqui e que os adeptos do Mengão acompanham apreensivos, mas confiantes. Em 40 dias veremos se este é um Flamengo para se juntar às gloriosas equipas de Zico e Júnior, nos anos 80 e 90, ou um mais um fracasso para a coleção recente do clube mais rico do país.