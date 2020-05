Desde que voltou ao Brasil, Jorge Jesus retomou as conversas sobre seu futuro com a diretoria rubro-negra. Como adiantamos aqui nesta coluna, o cenário da renovação se alterou drasticamente com a crise causada pelo novo coronavírus, que impactou o futebol à nível mundial.

Consciente do momento em que vivemos, JJ readequou as suas exigências salariais à nova realidade e dizem que o novo contrato tem valores aproximados ao atual, mas com fortes prémios por resultados.

É importante frisar que o principal problema para esta renovação é a flutuação cambial. Quando assinou o primeiro contrato com o Flamengo, 1 euro valia 4,40 reais brasileiros. Hoje, valem 6,50. O contrato é firmado em euros e, por isso, o impacto para o clube é altíssimo.

Com a expectativa de um retorno do euro para valores próximos a 5,10 após a retomada das atividades económicas, pós-pandemia, a diretoria do Flamengo propôs uma alternativa que garante um crescimento do salário do treinador sem aumentar os custos do clube.

Segundo o site globoesporte.com, o novo contrato dividirá o salário do treinador entre o contrato de trabalho e um contrato de direitos de imagem, à semelhança de como é feita a remuneração dos jogadores. Assim, diminui-se a carga de impostos e permite ao clube pagar um valor líquido maior ao treinador.

A questão que resta, agora, é a duração do vínculo. O contrato atual vence a 20 de junho para acompanhar o fim das épocas europeias. O Flamengo pretende que o novo contrato vá até o fim de 2021, garantindo o treinador por praticamente mais duas temporadas, uma vez que o Brasileirão ainda não começou. Entretanto, pode se ver forçado a assinar uma extensão até o meio do ano mais uma vez.

Independente dos detalhes, tudo indica que Jesus fica no Brasil e que seguirá em lua-de-mel com o clube que ajudou a conquistar a América. Assim, o Flamengo segue muito forte na disputa de todos os troféus novamente. E Jesus, como indica seu Instagram, segue feliz em solo carioca.