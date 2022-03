No ‘mítico’ Estádio Maracanã, os ‘rubro-negros’ praticamente resolveram o encontro na primeira parte, com golos do uruguaio De Arrascaeta, aos nove minutos, do ex-avançado do Benfica Gabriel Barbosa, aos 14, e do central Léo Pereira, aos 45+3.

No segundo tempo, o ‘Fla’ partiu para a goleada sobre o 10.º classificado, com Matheus França a aumentar a vantagem, aos 75 minutos, antes de Léo Pereira e Gabriel Barbosa ‘bisarem’, aos 81 e 90+2, respetivamente, e consumarem a maior vitória da equipa no ‘reinado’ de Paulo Sousa.

O Flamengo terminou no segundo lugar da Taça Guanabara (a fase regular do campeonato carioca), com 26 pontos, menos dois do que o líder Fluminense (28), ficando ambos à espera dos respetivos adversários nas meias-finais do campeonato carioca, nas quais já estão também Botafogo e Vasco da Gama, terceiro e quarto classificados, ambos com 19 pontos.

Resta definir as posições finais destas duas formações, que jogam hoje a última ronda, sendo que, nas ‘meias’, que serão disputadas a duas ‘mãos’, o ‘Flu’ defrontará o quarto classificado desta primeira fase, enquanto ‘Fla’ jogará com o terceiro.