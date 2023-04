No Estádio da Luz, em Lisboa, o técnico alemão Roger Schmidt operou uma alteração na equipa inicial em relação ao triunfo em Vila do Conde sobre o Rio Ave (1-0), fazendo regressar Florentino para o papel de médio mais recuado, deixando o brasileiro David Neres no banco.

No jogo que pode deixar o Benfica ainda mais perto do título nacional, os lisboetas vão atuar com Vlachodimos na baliza, atrás de uma quarteto defensivo composto por Bah, na direita, Grimaldo, na esquerda, e António Silva e Otamendi como dupla de centrais.

No meio-campo, além de Florentino, Chiquinho, João Mário e Aursnes também integram o ‘onze’, com Rafa e Gonçalo Ramos a serem as figuras mais ofensivas.

Do lado do FC Porto, o guarda-redes Diogo Costa e o central Pepe recuperaram dos respetivos problemas físicos e regressam à equipa inicial dos campeões nacionais, com Manafá, Marcano e Wendell a completarem o bloco mais recuado dos ‘dragões’.

Grujic, Otávio, Uribe compõem o meio-campo, com Galeno e Pepê a aparecerem nas alas, no apoio ao avançado iraniano Taremi.

O Benfica lidera a I Liga com 71 pontos, mais 10 que o FC Porto, segundo classificado.

O encontro está agendado para as 18:00 e terá arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.