Colegas de seleção e de equipa, no FC Porto, Rui Silva marcou o golo decisivo com a mão direita, braço onde tatuou o rosto de Quintana.

O triunfo diante da anfitriã França, por 29-28, foi obtido nos segundos finais, por intermédio do capitão Rui Silva. O apuramento ainda lhe "custa a acreditar", mas espera "que todos os portugueses se sintam orgulhosos".

"Todos sentimos uma força extra, guiada lá de cima por Quintana, que tinha uma enorme vontade de levar este sonho até ao fim", recorda à Tribuna o central portista.

A morte de Quintana"dá mais força para enfrentar as adversidades da vida e sermos ainda mais fortes. Por ele, que era supercompetitivo, alegre, motivador", diz o jogador.

Alfredo Quintana morreu em 26 de fevereiro, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória quatro dias antes, durante o treino dos ‘azuis e brancos’, ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Sobre a tatuagem com o rosto do guarda-redes cubano, o capitão diz que foi "uma homenagem que quis prestar a um amigo" que era "muito próximo". "Até ao confinamento, todas as semanas as nossas famílias estavam juntas", recorda.

O andebol masculino vai ser a quarta competição coletiva com representação lusa em Jogos Olímpicos, depois das presenças também masculinas em futebol, em 1928, 1996, 2004 e 2016, no polo aquático, em 1952, e no hóquei em patins, em 1992, este último num torneio de exibição.

No Japão, Portugal vai ter como rivais a seleção anfitriã, a Dinamarca, campeã do mundo em 2019, e os vencedores das competições continentais, casos da Espanha, no Europeu de 2020, a Argentina, na prova pan-americana, o Egito, em África, e o Bahrain, na Ásia.

Os também colossos da modalidade Brasil, Noruega, França, Alemanha e Suécia asseguraram as vagas da mesma forma que a seleção lusa, através dos torneios europeus de qualificação olímpica.