Assim, em 2021 o limite de investimento será de 132 milhões de euros quando estavam previstos 159 milhões, 127 milhões para 2022 e 122 milhões para o período 2023-25, na base de uma temporada com 21 provas.

O Conselho Mundial de Automobilismo, que dirige a Fórmula 1, aprovou um conjunto de decisões que visam tentar aproximar as condições das equipas pequenas e maiores, numa época de grave crise financeira imposta pela pandemia da covid-19.

O flagelo diminuiu drasticamente as receitas da modalidade e inclusivamente perturbou o calendário do mundial deste ano, já que ainda não se realizou qualquer prova.

Com as decisões tomadas, pretende-se igualmente diminuir a diferença para a Mercedes — que venceu as últimas seis edições do mundial -, bem como para a Ferrari e Red Bull.