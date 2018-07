O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) vai arrancar da 'cauda' da grelha de partida para o Grande Prémio da Alemanha, depois de ter sofrido hoje várias penalizações dos comissários da 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

A Red Bull alterou vários componentes do motor do monolugar de Ricciardo para a corrida de domingo, com o objetivo de apresentar um carro em melhores condições na prova seguinte, na Hungria, e dessa forma aumentar as hipóteses de obter um bom resultado.

O piloto australiano, de 29 anos, que ocupa o quarto lugar no Mundial de pilotos, deverá partir da 20.ª e última posição na corrida da Alemanha, no circuito de Hockenheim, a menos que um ou mais pilotos sofram idênticas penalizações.