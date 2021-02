António Félix da Costa, campeão do mundo em título da Fórmula E (FE), assume, nas vésperas do arranque da 7ª temporada, “sentir uma pressão diferente" por "ser um alvo a abater”, disse, numa declaração áudio enviada aos jornalistas.

Em Riade, na Arábia Saudita, cidade palco de arranque da competição, numa jornada dupla (26 e 27), o piloto português de 29 anos, reafirmou “estar tranquilo e muito confiante”, após uma “preparação muito bem feita com a equipa”, a DS Techeetah.

Embora esta seja a “única corrida feita com o carro que terminámos a época passada”, Félix da Costa, vencedor há dois anos, em Riade, antecipa ter “boas chances de estar na frente”, na abertura do mundial, no renovado Riyadh Street Circuit, num traçado de 2.495 metros de perímetro.

Depois, sentar-se-á, ao volante de um carro novo, “muito competitivo”, que se apresentará nas pistas “na próxima corrida, em Roma (10 de abril)”, anunciou o vencedor do título, conquistado em agosto do ano passado.

Numa antecipação da temporada, considera que “a competição vai estar muito dura, todos os nossos clientes trazem carros novos”, desvenda o piloto português de Fórmula E (monolugares exclusivamente elétricos).

Em relação à novidade das primeiras corridas noturnas na história da FE, Félix da Costa considera ser “um fator interessante”.

Nos seis anos de FE, Jean-Eric Vergne, francês colega de equipa de António Félix da Costa, na DS, é o único piloto a conquistar dois títulos e é um dos principais candidatos ao título, assim como Félix da Costa.

A temporada comporta oito corridas. Arranca com prova dupla (no próximo fim de semana, 26 e 27), na Arábia Saudita, passa por Roma, Valência (25 de abril), Mónaco (8 de maio), Marraquexe e termina, com mais uma dupla etapa, em Santiago do Chile (5 e 6 de junho).